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【香港經濟】瑞士寶盛私銀：未來香港料進一步融入大灣區發展　抗通脹宜持有房屋及大宗商品等實物資產

宏觀解讀 11:12 2022/06/15

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【香港經濟】瑞士寶盛私銀：未來香港料進一步融入大灣區發展　抗通脹宜持有房屋及大宗商品等實物資產

香港長期封關，導致人才流失，不利經濟發展。瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志認為，香港經濟前景與多個因素有關，香港近年逐步融入大灣區，與大灣區連繫的基建亦已準備妥當，相信未來香港與大灣區的連繫會更加頻繁，兩地的商業活動標準也會趨於一致。

鄧啟志指，雖然香港仍然封關，但傳統香港的橋樑角色地位未有改變，香港未來會選擇擔任大灣區的金融中心，或是國際金融中心，相信當香港再次通關時便有定案。

IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年【下一頁】

內地方面，鄧啟志表示，中國政府採取不同措施控制疫情，相信隨疫苗接種比率提高，加上採用新冠藥物，未來中國會再次向外開放，但短期或許仍要倚賴內需去推動經濟發展。

全球通脹高企，瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews指，通脹高企時，宜持有實物資產抗通脹，如大宗商品或房地產，或可選擇買入作為商品代替品的商品出口國股票，如加拿大股票等。

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