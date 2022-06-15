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【魷魚遊戲】Netflix籌備《魷魚遊戲》真人Show　冠軍獎金高達3,500萬元

商業 11:15 2022/06/15

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《魷魚游戲》真人Show，名為《Squid Game: The Challenge》，並會在全球召集參賽者。（法新社）

Netflix史上最高收視劇《魷魚遊戲》（Squid Game）日前宣布將開拍第二季，及後Netflix更透露正籌備製作《魷魚遊戲》真人Show，名為《Squid Game: The Challenge》，並會在全球召集參賽者，冠軍將可獲得高達456萬美元（約3,500萬港元）獎金。

【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名

劇集《魷魚遊戲》是講述456名玩家接受參加一場競賽，期間會進行一連串兒童遊戲，但就會以殘酷暴力的方式，考驗人類對道德與人性的底線。每場遊戲的敗北者將會被殺，而冠軍就可獲得456萬美元的獎金。

Netflix表示，真人Show《Squid Game: The Challenge》絕不會如劇集般，以任何暴力方式進行，但就會以劇集的某些設定和場景為基礎進行拍攝，而且冠軍同樣會獲得456萬美元獎金。

【串流媒體】Netflix新增10種語言無障礙功能　協助視聽受損用戶使用 

據悉，《Squid Game: The Challenge》的拍攝地點將在英國舉行，製作團隊現已開始在全球召集懂英語會話的參賽者，而參賽者亦需承諾在2023年初騰出4周時間進行拍攝。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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