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Netflix推真人版《魷魚遊戲》456人爭近3500萬獎金

環球社會熱點 11:46 2022/06/15

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韓國劇集《魷魚遊戲》去年紅遍全球，英國等地吸引不少粉絲。串流平台Netflix宣布，將舉辦真人版《魷魚遊戲》，456名真人玩家將爭奪370萬英鎊（約3,496萬港元）現金獎勵。若一旦舉辦成功，是次《魷魚遊戲》真人騷將擁有最大參加者陣容。

英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix 【下一頁】

《魷魚遊戲》於去年上映，其後成Netflix有史以來最受歡迎的影集。Netflix表示，是次真人騷將有10集，交由去年上架的美國真人騷《The Circle》及獲獎紀錄片系列《24 Hours in A&E》班底合力製作。

去年《魷魚遊戲》席捲全球畫面

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Netflix表示，節目將擁有真人騷史上最大型的參加者陣容，以及最大型的一次性現金獎勵。參加者最差的結果只是空手而歸。

《魷魚遊戲》奪金球獎最佳男配 吳永洙成南韓首人 【下一頁】

Netflix紀錄片系列副總裁Brandon Riegg表示，節目已獲得《魷魚遊戲》導演的支持，真人騷將虛構的世界變成現實。456名來自真實世界的參加者，將參與充滿緊張的最大競賽系列遊戲。

另外，Netflix已在本月確認《魷魚遊戲》第二季已開始製作。

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責任編輯：李俊儀

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