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【烏克蘭戰爭】俄籲化工廠守軍投降 平民或經人道走廊撤離

環球社會熱點 11:02 2022/06/15

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俄羅斯加強在烏克蘭東部攻勢，重鎮北頓涅茨克一間化工廠被俄軍包圍。俄方要求廠內守軍不要再反抗及投降，平民或可經人道走廊撤出。不過，烏克蘭政府未打算放棄，惟承認每日約有100至200名士兵喪生。

【烏克蘭戰爭】北頓涅茨克成孤城 俄軍炸毀所有對外橋樑 【下一頁】

繼東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）的鑄鐵廠後，北頓涅茨克（Sievierodonetsk）一間化工廠同樣陷入被俄軍包圍的狀況。烏方聲稱，化工廠內有超過500名平民在內避難。

國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯國家防衛管理中心首長米津采夫（Mikhail Mizintsev），要求化工廠內烏軍「停止無謂的反抗」，在當地時間周三早上7時（香港時間15日下午1時）起投降。米津采夫指平民可經人道走廊撤離。

【烏克蘭戰爭】烏控俄軍炸北頓涅茨克橋 阻平民撤離 【下一頁】

盧甘斯克（Luhansk）地區首長蓋達伊（Serhiy Gaidai）表示，俄軍狂轟化工廠，炮火之猛烈使避難所內的人亦難以企穩，處於高度危險狀態。

烏克蘭政府未放棄守衛北頓涅茨克，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示烏方必須保持團結，稱敵人遭受損失愈大，其可侵略烏克蘭的力度便會相應減弱。但烏政府亦稱，每日有100至200名士兵喪生，傷員增加數百人。

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責任編輯：吳漢培

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