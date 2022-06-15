英取消首班遣送難民至盧旺達航班 歐洲人權法院介入

英國政府計劃將偷渡英國尋求庇護者遣送至盧旺達，首班航班原定周二（14日）遣送7人。不過由於歐洲人權法院的裁決，英國取消首班遣送難民航班。英國內政大臣彭黛玲表示對歐洲人權法院裁決，導致航班要取消感到失望。

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英國政府斥資約50萬英鎊（約473萬港元）包下一架波音767飛機，原定周二晚10點半（本港周三早上5點半）由威爾特郡（Wiltshire）軍用機場起飛遣送首批7名難民至盧旺達。

但歐洲人權法院於航班起飛約1個半小時前，裁定禁止英國遣送其中一名伊拉克男子KN，指如果男子被遣送至盧旺達恐面臨無法逆轉的傷害。

這名男子以在伊拉克有生命危險為由，上月於英國申請庇護。但當局5日後發出意向通知書，指内政部認為無法接受其庇護申請，並會將其安置到盧旺達。

但看守所的醫生報告指，KN可能曾遭受酷刑，不過當局仍決定周二遣送他至盧旺達。

歐洲人權法院表示，法院特別考慮到由英國遣送至盧旺達的尋求庇護者，將無法獲得公平有效的裁決程序。

法院指英國政府在申請人司法覆核程序完成之前都不應將其遣送至盧旺達。法院發出禁制令後，英國取消首班遣送難民航班。

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彭黛玲（Priti Patel）表示感到失望，強調政府實施邊境管制計劃及遣送難民是正確的事，不會因此被嚇倒。她指政府法律團隊正審查所有決定，並為下一班遣送難民航班做準備。

英國政府據報已動用1.2億英鎊於遣送難民至盧旺達的計劃，不過當局拒絕透露法律費用金額，及需為每名難民支付的航班、住宿及生活費。

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責任編輯：鄭錦玲