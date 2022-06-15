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【中概股回流】陳茂波：爭取在港上市中概股納港股通　冀增加回流誘因、提升香港金融競爭力

股市 10:55 2022/06/15

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【中概股回流】陳茂波：爭取在港上市中概股納港股通　冀增加回流誘因、提升香港金融競爭力

香港回歸25年以來，一直擔當連接內地及海外的橋樑角色，帶動香港金融市場基礎不斷擴寬，躋身全球三大金融中心之一。財政司司長陳茂波接受本報專訪時表示，目前正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通標的（即範圍），期望增加誘因吸引中概股回流香港，提升香港金融競爭力。

近年中美博弈升溫，間接掀起中概股回港上市潮，老對手新加坡表明有意爭取中概股商機。陳茂波稱，全球金融市場競爭劇烈，但港股在資金寬度、深度及流動性遠勝新加坡股市，此外港股總市值遠高於對方，投資者基礎及範圍亦更具優勢。

正籌備更多便利中概股上市措施

他透露，政府正籌備更多便利中概股回港上市措施，包括向內地爭取將在港上市中概股納入南向通標的。他認為，內地投資者對中概股認識程度及興趣較高，「更加願意買、看到價值」，料措施落實將有助中概股流動性及估值水平，增加中概股回流香港的誘因。

中美雙方已長時間討論中概股審計底稿分歧，問及預計雙方何時達成協議，以及對港股影響，陳茂波表示，難以猜測事件何時得到解決，但香港已進行準備工作，方便中概股進行二次上市或雙重主要上市，以便企業管理相關風險，例如今年聯交所再放寬上市制度，容許屬非創新產業的大中華公司在港第二上市等。

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