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【億萬富豪】股神巴菲特再捐312億元身家　過去16年累贈3549億元巴郡持股

股市 10:38 2022/06/15

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【億萬富豪】股神巴菲特再捐312億元身家　過去16年累贈3549億元巴郡持股

掌舵投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）的股神巴菲特周二（14日）宣布，向億萬富翁比爾·蓋茨（Bill Gates）有份創立的比爾和梅林達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）以及四個家族慈善機構捐贈約 40 億美元（約312億港元），此前巴菲特曾宣布將捐出幾乎全部淨資產。

巴菲特自1965年以來一直經營的巴郡，今次捐贈包括約 1440 萬股巴郡B股，昨晚收市價為 277.64 美元。

1100萬巴郡持股贈予蓋茨基金會

巴菲特將1100萬股贈予比爾和梅林達·蓋茨基金會，另外約110萬股將捐給以巴菲特已故第一任妻子命名的蘇珊湯普森巴菲特基金（Susan Thompson Buffett Foundation）。

此外，77萬股將捐予由巴菲特子女營運的三個慈善機構中，包括薛伍德基金會（Sherwood Foundation）、霍華德巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）與諾瓦基金會（NoVo Foundation）。

過去16年累捐贈3549億

自2006年以來，巴菲特已經捐贈他一半以上的巴郡股份，價值約455億美元（約3549億港元），然而巴菲特仍擁有巴郡約 16% 的股份，並控制著約三分之一的投票權。

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美股 比爾蓋茨 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）

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