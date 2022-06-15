【新MacBook】M2版13吋MacBook Pro　6月17日起預售

▲ 配備全新M2芯片的13吋 MacBook Pro採擁有多達10個核心，較M1版本多兩個。（Apple）

自蘋果（Apple）在「2022年全球開發者大會」（WWDC）發佈最新M2芯片，不少果迷都對新MacBook產品充滿期待。蘋果日前宣布，配備M2芯片的13吋MacBook Pro將於本周五（17日）晚上8時起，在蘋果官網預售。M2版13吋MacBook Pro的正式開售日則定於下周五（24日）起，在Apple Store和蘋果授權經銷商公開發售。

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配備全新M2芯片的13吋 MacBook Pro採用新一代8核心 CPU，加上蘋果的新一代GPU，現時擁有多達10個核心，較M1版本多兩個，效能表現和功能將獲得進一步提升。

支援24GB統一記憶體

此外，該MacBook Pro將支援多達24GB統一記憶體，再配上ProRes加速及長達20小時的電池續航能力，在進行多工處理和大型素材處理時，將獲得更流暢的用戶體驗。

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全新MacBook Pro備有銀色及太空灰外觀可供選擇，香港區售價為9,999港元，教育優惠價則9,249港元起。

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責任編輯：陳卓賢