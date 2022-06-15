  • 28°C
香港時間 : 2022615日 (三) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新MacBook】M2版13吋MacBook Pro　6月17日起預售

科技 10:42 2022/06/15

分享：

分享：

配備全新M2芯片的13吋 MacBook Pro採擁有多達10個核心，較M1版本多兩個。（Apple）

自蘋果（Apple）在「2022年全球開發者大會」（WWDC）發佈最新M2芯片，不少果迷都對新MacBook產品充滿期待。蘋果日前宣布，配備M2芯片的13吋MacBook Pro將於本周五（17日）晚上8時起，在蘋果官網預售。M2版13吋MacBook Pro的正式開售日則定於下周五（24日）起，在Apple Store和蘋果授權經銷商公開發售。

【WWDC22】蘋果全新自家芯片M2登場　MacBook Air搶先搭載　售$9,499起（多圖）

配備全新M2芯片的13吋 MacBook Pro採用新一代8核心 CPU，加上蘋果的新一代GPU，現時擁有多達10個核心，較M1版本多兩個，效能表現和功能將獲得進一步提升。

支援24GB統一記憶體

此外，該MacBook Pro將支援多達24GB統一記憶體，再配上ProRes加速及長達20小時的電池續航能力，在進行多工處理和大型素材處理時，將獲得更流暢的用戶體驗。

【WWDC22】蘋果4大操作系統更新　iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）

全新MacBook Pro備有銀色及太空灰外觀可供選擇，香港區售價為9,999港元，教育優惠價則9,249港元起。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務
2022/06/07
【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務
【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能
2022/06/07
【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能
【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則
2022/06/11
【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則
【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
2022/06/14
【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症

你可能感興趣

【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務
10:48 2022/06/07
【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務
【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能
11:23 2022/06/07
【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能
【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則
14:15 2022/06/11
【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則
Apple 科技產品 記憶體 MacBook 晶片 WWDC

下一篇文章

【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黑膠唱片機】IKEA鎖定黑膠發燒友 夥瑞典EDM樂團推黑膠唱片機
【黑膠唱片機】IKEA鎖定黑膠發燒友 夥瑞典EDM樂團推黑膠唱片機
【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
【YouTube】YouTube Premium忠粉喜訊　訂閱滿2,222天獲一年免費服務
【YouTube】YouTube Premium忠粉喜訊　訂閱滿2,222天獲一年免費服務
【元宇宙】Meta革新香港文娛產業　四大方向推動元宇宙發展
【元宇宙】Meta革新香港文娛產業　四大方向推動元宇宙發展
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【步入歷史】時代的眼淚！　微軟IE瀏覽器明起停止支援
【步入歷史】時代的眼淚！　微軟IE瀏覽器明起停止支援
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款