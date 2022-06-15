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【中國經濟】中國5月「三頭馬車」全勝預期、工業增加值轉升0.7%　國統局：下階段加大宏觀政策調節力度

股市 10:23 2022/06/15

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【中國經濟】中國5月「三頭馬車」全勝預期、工業增加值轉升0.7%　國統局：下階段加大宏觀政策調節力度

中國5月三頭馬車全勝預期，社會消費品零售總額按年跌6.7%，勝預期的跌7.1%。規模以上工業增加值按年升0.7%，勝預期的跌0.9%。而1至5月城鎮固定資產投資按年升6.2%，勝預期的升6%。

中國1至5月規模以上工業增加值按年升3.3%，預預期3.1%；社會消費品零售總額按年跌1.5%，勝預期跌1.7%；全國房地產開發投資52134億元，按年下降4.0%。

國家統計局表示，5月份國內疫情防控形勢總體向好，生產需求逐步恢復，就業物價總體穩定，主要指標邊際改善，國民經濟呈現恢復勢頭。但也要看到，國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍面臨不少困難挑戰。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，全力推動穩增長一攬子政策措施落地見效，著力穩定宏觀經濟大盤，著力保障和改善民生，促進國民經濟持續恢復。

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經濟數據表現 中國 工業增加值 社會消費品零售總額 經濟 國家統計局 規模以上工業 固定資產投資
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