蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？ 股市 11:10 2022/06/15 分享： 分享： 內地政策支持內需行業，但蒙牛乳業 （02319） 股價卻未見起色，由3月高位計，至今累跌28%，貼近52周低位。究竟現時撈貨的話，值博率有幾高？ （ 速睇點選 22：20 – 27：05） 記得收看今集：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？ 【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 2022/06/14 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 2022/06/14 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 你可能感興趣 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 13:07 2022/06/14 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 13:31 2022/06/14 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 14:04 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 最新專欄文章 更多 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 2022/06/14 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 2022/06/14 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 2022/06/14 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 買公用股防守 聶振邦（聶sir）推介3隻收息公用股 2022/06/14 買公用股防守 聶振邦（聶sir）推介3隻收息公用股 科技股低撈定散水？兩大策略話你知 2022/06/14 科技股低撈定散水？兩大策略話你知 美股 上升空間 震雄集團（00057） 工業股 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底