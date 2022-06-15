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蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？

股市 11:10 2022/06/15

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內地政策支持內需行業，但蒙牛乳業 （02319） 股價卻未見起色，由3月高位計，至今累跌28%，貼近52周低位。究竟現時撈貨的話，值博率有幾高？ （ 速睇點選 22：20 – 27：05）

記得收看今集：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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