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【香港排名】IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年　新加坡在亞洲排名最高（附排名）（第二版）

Hot Talk 13:13 2022/06/15

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【香港排名】IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年　新加坡在亞洲排名最高

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發表2022年全球競爭力報告，丹麥連升兩級至第一位，是該國首次在排行名中獲得第一位，其次為瑞士，新加坡排名第三。香港排名由去年的第7位，回升兩級到第5位，但仍低於2019年時的第2位。

報告指出，香港重回第5位主要源於「經濟表現」分類指標，從第30位升至第15位，特別是本地經濟細項表現從第32位升至第21位，以及國際投資細項表現從第7至第3。香港在「基建」分類指標亦升2級至14位，表現相對穩定，在健康和環境細項有進步，但在教育方面有所下降。

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「政府施政效率」及「商業效率」分類指標均有所下降

不過，香港的「政府施政效率」及「商業效率」分類指標均有所下降，其中政府施政效率降1級至第2位，商業效率則跌4級至第7位。

林鄭指香港在長期隔離設施下難成為國際樞紐【下一頁】

IMD指，香港在控制疫情、刺激經濟、捕捉內地經濟發展機遇、推動創新科技、解決土地和人力增長等方面均面臨挑戰，但競爭力的稅制、有效的法律環境、有利營商的環境、融資渠道和可靠的基礎設施，是香港對商業的吸引力排名前五位的原因。

亞洲其他國家及地區方面，台灣排名第7位，中國則排在17位，澳洲排19位，新西蘭、馬來西亞及泰國分別排名31、32及33位。

港府回應：加強基礎建設及增加土地供應等投資 長遠提供有利環境

港府發言人稱，最新報告肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一。發言人又指，面對環球激烈競爭，港府會繼續致力提升香港的競爭力，在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，加強在基礎建設、創新科技、人才培育和增加土地供應等方面的投資，為香港經濟的長遠發展提供有利環境。並強調對香港的長遠經濟發展和競爭力充滿信心。

相關文章：【香港排名】香港在宜居城市排名大跌19位至第77位　疫情防疫措施持續及新聞自由度下降

相關文章：【香港經濟】總商會阮蘇少湄：香港應同時爭取與內地及國際免檢疫通關　全民檢測對社會代價很大

（第二版加入政府評論）

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