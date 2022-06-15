【香港排名】IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年　新加坡在亞洲排名最高（附排名）

▲ 【香港排名】IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年 新加坡在亞洲排名最高

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發表2022年全球競爭力報告，丹麥連升兩級至第一位，是該國首次在排行名中獲得第一位，其次為瑞士，新加坡排名第三。香港排名由去年的第7位，回升兩級到第5位，但仍低於2019年時的第2位。

報告指出，香港重回第5位主要源於「經濟表現」分類指標，從第30位升至第15位，特別是本地經濟細項表現從第32位升至第21位，以及國際投資細項表現從第7至第3。香港在「基建」分類指標亦升2級至14位，表現相對穩定，在健康和環境細項有進步，但在教育方面有所下降。

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「政府施政效率」及「商業效率」分類指標均有所下降

不過，香港的「政府施政效率」及「商業效率」分類指標均有所下降，其中政府施政效率降1級至第2位，商業效率則跌4級至第7位。

IMD指，香港在控制疫情、刺激經濟、捕捉內地經濟發展機遇、推動創新科技、解決土地和人力增長等方面均面臨挑戰，但競爭力的稅制、有效的法律環境、有利營商的環境、融資渠道和可靠的基礎設施，是香港對商業的吸引力排名前五位的原因。

亞洲其他國家及地區方面，台灣排名第7位，中國則排在17位，澳洲排19位，新西蘭、馬來西亞及泰國分別排名31、32及33位。

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