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【BTS休團】韓國人氣男團BTS宣布休團單飛　經紀公司HYBE娛樂市值失逾百億港元

Hot Talk 15:12 2022/06/15

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【BTS】韓國人氣男團BTS宣布休團單飛　經紀公司HYBE娛樂股價大挫26%

南韓人氣男團防彈少年團（BTS）無預警宣布暫時中斷團體活動，成員及後將集中SOLO活動（俗稱單飛）。BTS無預警休團，BTS所屬事務所HYBE娛樂（前身為Big Hit娛樂，韓：352820）股價一度大挫26%。以收市價145,000韓圜計，HYBE娛樂單日市值跌25%或約2萬韓圜，折合相當於120億港元，創2020年10月低。

元大證券分析師Lee Hyein表示，BTS成員轉至單飛，估計HYBE今明年或面臨失去三分一的盈利。如果HYBE於今年稍後時間確認BTS不舉辦演唱會，今年收入將下跌25%，但BTS成員未需即時服兵役，該行維持「買入」評級，目標價為42萬韓圜。

BTS昨晚（14日）在官方頻道上傳「真防彈聚餐」影片，片中隊長RM表示團體短期間內要集中在個人活動上，宣布單飛不解散，也透露接下來成員們的SOLO活動。同時，亦透露將由鄭號錫（J-HOPE）首先展開SOLO活動，成員們依序發表個人專輯，不過並未提到何時要重啟團體活動。

BTS迎接出道9周年，日前推出新專輯《Proof》，該團5月底獲邀入白宮與美國總統拜登會面。

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編輯：姚卓然

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