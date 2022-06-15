【港股市況】恒生指數早段曾升200點　阿里巴巴、美團、京東齊升4%（不斷更新）

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【香港排名】IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年 新加坡在亞洲排名最高
美股隔晚好淡爭持，港股今早高開近50點。恒生指數收開報21111點，升43點。恒生科技指數升1.3%，報4653點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近3%；蔚來 （09866） 升逾11%；聯想 （00992） 跌逾1%。
【10：18】【香港排名】IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年 新加坡在亞洲排名最高
【10：07】港交所 （00388） 升逾2%，高見355元。財政司司長陳茂波表示，目前正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通標的（即範圍），期望增加誘因吸引中概股回流香港，提升香港金融競爭力。
【10：05】中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 升近2%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 升逾1%。
【09：54】大市升勢回順，最新升約135點，報21202點。
【09：52】廣駿 （08516） 跌幅擴大至逾8成，低見0.8元。
【09：50】眾安在綫 （06060） 逆市跌逾2%，低見25.9元。
【內險股】眾安保險首5月保費收入83.8億人幣 按年增長8.5%
【09：49】廣駿 （08516） 挫近五成，低見3.1元，成交226萬元。
【09：48】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 早段升4%；騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 升近2%
【09：46】比亞迪 （01211） 公布本次回購方案已實施完畢，股價逆市跌逾1%。
【09：43】蔚來 （09866） 升幅擴大至15%，高見152.8元；理想汽車 （02015） 升一成；小鵬汽車 （09868） 升7%。
【09：41】濠賭股個別發展，藍籌股銀娛 （00027） 跌0.1%；金沙 （01928） 升0.5%；永利 （01128） 無升跌；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升近1%；新濠 （00200） 升0.6%。
【09：40】港股開市後升幅擴大至200點；科指升2.6%。
【09：31】新東方在綫 （01797） 開市後升幅擴大至四成，破頂高見15.12元，成交2.5億元。
【09：27】東岳 （00189） 發盈喜，公布，公布初步審閱截至5月底止5個月純利，按年增逾1.7倍，預期中期盈利按年可能會錄得大幅增長，東岳股價今早高開半成。
【09：25】人行進行2000億元人民幣1年期MLF，中標利率為2.85%，與此前持平。
【09：25】泰凌醫藥 （01011） 高開近8%。泰凌醫藥公布與美國臨床階段生物製藥公司磋商潛在收購的主要條款，且現已釐定該等條款，包括訂立許可及合作協議，對方授予其在中港澳台、新加坡、馬來西亞及泰國商業化若干單克隆抗體產品的獨家及永久許可，開發用於治療多種疾病。
【09：24】新東方在綫 （01797） 、新東方 （09901） 績造好，股價分別高開近15%。
【09：22】恒生指數收開報21111點，升43點。恒生科技指數升1.3%，報4653點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近3%；蔚來 （09866） 今日舉行產品發布會，股價升逾11%；聯想 （00992） 跌逾1%。
【電動車】蔚來6.15舉行產品發布會 料公布ES7新車售價 預期8月下旬交付
【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務 交易對價近48億元
【09：13】期指開報21043點，升138點或0.7%。
【09：02】中國投資開發 （00204） 今早復牌。中國投資開發公布，有關周一披露傳訊令狀涉兩名股東作為向董事提出4項指控。
【08：55】恒指黑期升約57點，報21122點；道指期貨升72點，報30437點。
【08：50】【濠賭股】據報澳門擬於下周四落實延長賭牌至今年尾 各博企須繳4700萬澳門元溢價金
【07：48】【股東減持】聯想控股擬6個月內沽出東航物流最多6%總股本
【07：45】【港元滙價】港滙全日觸7.85 金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報21028點，跌39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.89元，較港收市價低0.66元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報375.62元，較港收市價低0.38元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.26元，較港收市價高2.06元或2%。
【07：30】美國5月PPI數據顯示通脹壓力仍然高企，美股好淡爭持，道指跌151點，跌幅0.5%，報30364點；納指升19點，升幅為0.18%，報10828點；標普500指數跌14點，跌幅為0.38%，報3735點。
責任編輯︰梁浩碩