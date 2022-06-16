【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）

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美國聯儲局加息0.75厘，符合近日突然上升的預期，美滙指數下跌0.7%至104.8水平，部份原因或反映投資者看淡前景，不過，美滙下跌技術上利好美股走勢，道指升303點，納指升2.5%，夜期升45點，收報21254點，滙豐ADR受惠美國加息，高港股收市價1.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 50.49 +1.2% 美團ADR 198.13 +0.6% 騰訊ADR 382.21 +0.6% 阿里巴巴美股 106.00 +0.4%

北水再吸43億 新東方在綫連續4天吸13億：

北水繼續大舉湧港，單日再吸43.5億元，連續5日吸資，共191.5億元，北水首選港交所（00388），吸資5.6億元，具有神奇走勢的新東方在綫（01797）吸資3.6億元，股價再急升54%，新東方在綫自6月10日起連續4天吸資，共12.7億元，中海外（00688）亦見吸資。

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美國聯儲局公布議息結果前，港股升逾200點。大市高開升43點，其後升幅擴大，曾升逾300點，恒生指數收報21308點，升240點，成交1490.7億元。恒生科技指數升2.4%，報4703點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%；港交所 （00388） 升4%；平保 （02318） 升8%；新東方在綫 （01797） 再升54%破頂。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 105.60 +4.4 +65 30 中國平安 50.55 +8.0 +41 7 港交所 355.40 +4.0 +28 35 新奧能源 116.00 -4.7 -7 14 創科實業 89.00 -4.5 -11 19 比亞迪 295.80 -2.6 -12 231

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期升45點，收報21254點

【22：20】美股維持升勢，夜期跌45點，報21164點

【18：50】夜期跌61點，報21148點。

【16：10】恒生指數收報21308點，升240點，成交1490.7億元。恒生科技指數升2.4%，報4703點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%；港交所 （00388） 升4%；平保 （02318） 升8%；新東方在綫 （01797） 再升54%破頂。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

【16：00】恒生指數U盤前升246點，報21314點。

【15：41】【新股IPO】智雲健康科技據報正進行預路演 擬集資7.8億

【15：35】【內房危機】世茂擔保ABS獲通過將展期方案延長7個月

【15：33】騰訊 （00700） 股價靠穩，升0.4%。

【騰訊700】2022騰訊遊戲發布會將於6.27舉行 料將推新遊戲技術及產品體驗

【15：28】【新股IPO】美因基因公開發售孖展超購4.6倍 國際配售足額、下周三掛牌

【15：15】公用股逆市下跌，中電 （00002） 跌逾1%；煤氣 （00003） 跌0.8%；電能 （00006） 跌近3%；長建 （01038） 跌逾3%。

【15：04】內地股市午後升幅收窄，上證全日升0.5%，深證升近1%，創業板指升1.1%。

【15：01】【下半年展望】花旗：恒指年底看24300點 看好中資消費與互聯網板塊

【14：59】聯想 （00992） 跌幅擴大至逾4%，低見7.24元；電盈 （00008） 則升逾1%。

【14：53】大市升幅進一步收窄至200點內，報21254點，升186點；科指升1.9%報4681點。

【14：49】券商股上揚，光大證券 （06178） 升逾半成破頂；廣發証券 （01776） 、 中信証券 （06030） 升逾4%；海通證券 （06837） 升逾2%；中州證券 （01375） 升逾1%。

【14：40】除新東方系造好，思考樂教育 （01769） 股價亦升逾兩成，高見0.8元。

【14：26】平保 （02319） 午後曾升逾9%高見51.3元，最新仍升逾8%；國壽 （02628） 升逾6%；財險 （02328） 升4%；太保 （02601） 升近9%。

【14：23】恒指升勢回順，最新升284點，報21352點，午後曾高見21431點。

【13：49】阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 升幅擴大至約5%。

【13：23】敏華 （01999） 股價升一成，高見7.89元，成交7091萬元。

【13：19】大市升幅擴大至近350點，升至21400點水平，報21415點，升347點；科指升3.2%，報4743點。平保 （02318） 升幅擴至逾8%，高見50.75元。

【13：13】大家樂 （00341） 股價績後靠穩，升0.2%，高見11.76元。

【13：08】港交所 （00388） 升逾4%，高見356元。

【13：07】港交所 （00388） 午後升近4%，見355元日內高位。

【13：03】長建 （01038） 午後初段跌3%，低見49.75元，成交4672萬元。

【13：00】恒指午後初段升約290點，報21357點；科指升2.5%，報4711點。

【12：54】【大行報告】摩通：綜合型內險表現料勝純內險 看好平保多於國壽、料平保潛在升幅達47%

【12：29】【業績｜餐飲股】大家樂上財年少賺94%、派末期息18仙 疫情拖累期內復甦步伐、料7月起市況逐步恢復正常

【12：03】恒生指數半日升299點，報21367點，成交774.8億元。恒生科技指數升2.6%，報4713點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%，港交所 （00388） 升3%。內險股造好，平保 （02318） 升逾7%；國壽 （ 02628）升近6%。

【11：48】三桶油個別發展，中石油 （00857） 逆市跌逾1%；中海油 （00883） 升0.9%；中石化 （00386） 跌0.3%。

【11：35】創科 （00669） 股價逆市跌逾3%，破底低見88.65元。

【11：31】內險股造好，平保 （02318） 升幅擴大至逾7%，高見50.35元；國壽 （02628） 升近6%，高見12.84元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1.4%；深證升1.5%；創業板指升1.1%。

【11：20】大市最新升近300點，報21355點，升287點；科指升2.5%，報4709點。

【11：14】毛記葵涌 （01716） 發盈警，股價逆市跌逾4%，低見0.67元。

【毛記1716】毛記葵涌發盈警 料3月底止年度轉蝕不少於800萬元

【11：13】【香港經濟】瑞士寶盛私銀：未來香港料進一步融入大灣區發展 抗通脹宜持有房屋及大宗商品等實物資產

【11：13】東方海外 （00316） 升逾3%；中遠海控 （01919） 升半成；太平洋航運 （02343） 升0.6%。

【11：02】騰訊 （00700） 轉跌近0.1%，低見375.2元。

【11：00】新東方 （09901） 升幅擴大至4成，高見21.2元；新東方在綫 （01797） 則升近3成。

【10：49】【盈喜】東岳發盈喜股價曾彈一成 料上半年盈利大幅增長

【10：44】聯儲局議息結果公布前，滙豐股價逆市偏軟，跌0.2%，低見48.9元。

【10：42】內房股升幅擴大，中海外 （00688） 升逾4%；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾半成；雅居樂 （03383） 升逾3%。

【10：36】內險股造好，國壽 （02628） 升逾5%；平保 （02318） 升近6%；財險 （02328） 升逾4%；太保 （02601） 升逾7%。

【10：34】騰訊 （00700） 升幅收窄，最新升近0.1%報376.2元，今早曾高見382元。

【10：08】港交所 （00388） 升逾3%，報352.2元，成交7.4億元。

【10：25】恒指最新升約225點，報21293點；科指升2.3%，報4702點。

【10：25】【中國經濟】中國5月三頭馬車全勝預期、工業增加值轉升0.7% 國統局：下階段加大宏觀政策調節力度

【10：18】【香港排名】IMD香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年 新加坡在亞洲排名最高

【10：07】港交所 （00388） 升逾2%，高見355元。財政司司長陳茂波表示，目前正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通標的（即範圍），期望增加誘因吸引中概股回流香港，提升香港金融競爭力。

【10：05】中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 升近2%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 升逾1%。中國家統計局公布，今年1-5月份全國房地產開發投資52134億元人民幣，按年下降4%。

【09：54】大市升勢回順，最新升約135點，報21202點。

【09：52】廣駿 （08516） 跌幅擴大至逾8成，低見0.8元。

【09：50】眾安在綫 （06060） 逆市跌逾2%，低見25.9元。

【內險股】眾安保險首5月保費收入83.8億人幣 按年增長8.5%

【09：49】廣駿 （08516） 挫近五成，低見3.1元，成交226萬元。

【09：48】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 早段升4%；騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 升近2%

【09：46】比亞迪 （01211） 公布A股本次回購方案已實施完畢，股價逆市跌逾1%。

【比亞迪1211】比亞迪A股回購計劃實施完畢 合共斥資近18.1億人幣

【09：43】蔚來 （09866） 升幅擴大至15%，高見152.8元；理想汽車 （02015） 升一成；小鵬汽車 （09868） 升7%。

【09：41】濠賭股個別發展，藍籌股銀娛 （00027） 跌0.1%；金沙 （01928） 升0.5%；永利 （01128） 無升跌；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升近1%；新濠 （00200） 升0.6%。

【09：40】港股開市後升幅擴大至200點；科指升2.6%。

【09：31】新東方在綫 （01797） 開市後升幅擴大至四成，破頂高見15.12元，成交2.5億元。

【09：27】東岳 （00189） 發盈喜，公布，公布初步審閱截至5月底止5個月純利，按年增逾1.7倍，預期中期盈利按年可能會錄得大幅增長，東岳股價今早高開半成。

【09：25】人行進行2000億元人民幣1年期MLF，中標利率為2.85%，與此前持平。

【09：25】泰凌醫藥 （01011） 高開近8%。泰凌醫藥公布與美國臨床階段生物製藥公司磋商潛在收購的主要條款，且現已釐定該等條款，包括訂立許可及合作協議，對方授予其在中港澳台、新加坡、馬來西亞及泰國商業化若干單克隆抗體產品的獨家及永久許可，開發用於治療多種疾病。

【09：24】新東方在綫 （01797） 、新東方 （09901） 績造好，股價分別高開近15%。

【09：22】恒生指數收開報21111點，升43點。恒生科技指數升1.3%，報4653點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近3%；蔚來 （09866） 今日舉行產品發布會，股價升逾11%；聯想 （00992） 跌逾1%。

【電動車】蔚來6.15舉行產品發布會 料公布ES7新車售價 預期8月下旬交付

【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務 交易對價近48億元

【09：13】期指開報21043點，升138點或0.7%。

【09：02】中國投資開發 （00204） 今早復牌。中國投資開發公布，有關周一披露傳訊令狀涉兩名股東作為向董事提出4項指控。

【08：55】恒指黑期升約57點，報21122點；道指期貨升72點，報30437點。

【08：50】【濠賭股】據報澳門擬於下周四落實延長賭牌至今年尾 各博企須繳4700萬澳門元溢價金

【07：48】【股東減持】聯想控股擬6個月內沽出東航物流最多6%總股本

【07：45】【港元滙價】港滙全日觸7.85 金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報21028點，跌39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.89元，較港收市價低0.66元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報375.62元，較港收市價低0.38元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.26元，較港收市價高2.06元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國5月PPI數據顯示通脹壓力仍然高企，美股好淡爭持，道指跌151點，跌幅0.5%，報30364點；納指升19點，升幅為0.18%，報10828點；標普500指數跌14點，跌幅為0.38%，報3735點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

責任編輯︰梁浩碩