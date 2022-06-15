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【加密貨幣】美國SEC主席Gensler警示投資者：提防承諾高回報加密貨幣貸款平台

股市 08:32 2022/06/15

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【加密貨幣】美國SEC主席Gensler警示投資者：提防承諾高回報加密貨幣貸款平台

美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler重申，投資者對宣稱承諾有兩位數高回報的加密貨幣貸款平台要提高警惕，並指「這類產品好得太不真實」。

從Luna價值歸零的爆煲事件，至加密貨幣借貸公司Celsius暫停所有賬戶提款等服務，觸發加密貨幣急速下挫，比特幣一度跌穿2萬1美元關口。

Gensler再次對這類貸款平台發出警告，並指這些加密貨幣貸款平台的運作有點像銀行，當他們表示『將你的加密貨幣交給我們。我們會給你7%或4.5%的大額回報』。怎麼會有人在今天的市場上提供如此大比例的回報而不提供任何信息披露？」

他提醒公眾，「如果如果它看起來好得令人難以置信，那很可能是好得太不真實。」

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編輯：姚卓然

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