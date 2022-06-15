▲ 【Bitcoin】比特幣曾跌穿21000美元 分析︰跌穿市場平均買入價、比特幣熊市正進入最黑暗階段

加密貨幣受累通脹高企引發市場對經濟衰退憂慮，投資者拋售風險資產，加密貨幣下挫，其中Bitcoin 比特幣昨日曾跌穿21000美元關口，最新略為回穩，於22000美元水平。根據區塊鏈分析公司Glassnode表示，比特幣跌穿市場的平均買入價格。

Glassnode跟蹤一個名為「已實現價格」的指標，即市場上所有比特幣的平均買入價格，目前為23430美元。Glassnode指，平均而言市場已賠本，甚至長期持有人也在退出，指目前的比特幣熊市正進入最深、最黑暗的階段。

Glassnode表示，拒絕賣出的最堅定投資者（HODLers）淨頭寸變化可估計他們正積累或分配的比特幣數量。數字顯示，每月大約有1.5萬至2萬枚比特幣正交到HODLers手中，自5月初以來下降64%，表明積累在減弱。

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責任編輯︰梁浩碩