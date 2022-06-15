  • 26°C
香港時間 : 2022615日 (三) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣曾跌穿21000美元　分析︰跌穿市場平均買入價、比特幣熊市正進入最黑暗階段

Hot Talk 08:17 2022/06/15

分享：

分享：

【Bitcoin】比特幣曾跌穿21000美元　分析︰跌穿市場平均買入價、比特幣熊市正進入最黑暗階段

加密貨幣受累通脹高企引發市場對經濟衰退憂慮，投資者拋售風險資產，加密貨幣下挫，其中Bitcoin 比特幣昨日曾跌穿21000美元關口，最新略為回穩，於22000美元水平。根據區塊鏈分析公司Glassnode表示，比特幣跌穿市場的平均買入價格。

Glassnode跟蹤一個名為「已實現價格」的指標，即市場上所有比特幣的平均買入價格，目前為23430美元。Glassnode指，平均而言市場已賠本，甚至長期持有人也在退出，指目前的比特幣熊市正進入最深、最黑暗的階段。

Glassnode表示，拒絕賣出的最堅定投資者（HODLers）淨頭寸變化可估計他們正積累或分配的比特幣數量。數字顯示，每月大約有1.5萬至2萬枚比特幣正交到HODLers手中，自5月初以來下降64%，表明積累在減弱。

【加密貨幣】比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元　分析：市場情緒非常糟糕、若失守2萬美元將再尋底

【Bitcoin】MicroStrategy投資比特幣帳面損失料達10億美元　持有近13萬個比特幣、為全球持幣最多的上市公司

【Bitcoin】Tesla或因比特幣下瀉而虧損逾5億美元　即去年近1成盈利、相當於9551部美國版Model Y LR

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

【加密貨幣】美國SEC主席Gensler警示投資者：提防承諾高回報加密貨幣貸款平台

下一篇文章

【股東減持】聯想控股擬6個月內沽出東航物流最多6%總股本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】港元於7.85附近徘徊、港元拆息全綫走高　與樓按相關1個月HIBOR連升6日、創20個月高位
【港元滙價】港元於7.85附近徘徊、港元拆息全綫走高　與樓按相關1個月HIBOR連升6日、創20個月高位
【恒指夜期+ADR】夜期跌289點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌289點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【美股收市】等候儲局議息結果 道指跌151點 美債息升穿3.4厘（不斷更新）
【美股收市】等候儲局議息結果 道指跌151點 美債息升穿3.4厘（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款