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【ET開市直擊】港股繼續跑嬴美股？環球聚焦儲局議息（附time code）

股市 10:52 2022/06/15

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美國聯儲局今晚凌晨公布議息結果，市場預料聯儲局加息0.75厘，道指續跌逾150點，納指升，中概股指數升逾7%，港股上日收市近乎無升跌，恒指期僅跌4點，險守20900點關，港股繼續跑贏美股？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你解市拆局。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：55 - 亞太股市早段市況速報
03：30 - 市場反映美國聯儲局要大手加息     加息0.75厘更好
06：20 - 如加息半厘難搞     憂拉長加息戰線
07：31 - 如議息後大市挾上勿太興奮     反彈屬正常不得不防
08：32 - 美股現市宜輕倉    傾向搵位開納指、契媽淡倉
09：03 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：11 - A股強、港股企穩     港股短期跑贏美股
11：05 - 港股跟A股     造淡較難
11：35 - 港股博上揀強勢股     科技股揀美團 （03690）
14：20 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 現價儲貨可以嗎？
15：15 - 中銀香港 （02388） 強勢原因＋炒波幅策略
16：20 - GOGOX新股IPO上市抽唔抽？ 市值過百億難炒
19：15 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 上望咩位？
20：47 - 比亞迪 （01211） 可考慮但價位高     等20天線280元才部署
22：01 - 港股開市前市況速報
23：44 - ET個股推介：中移動 （00941）
27：17 - 繼續「Strong Hold」SARK造淡契媽基金？
28：46 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）713美元買入短線可返家鄉？港股車股點睇？
31：33 - 觀眾問股：蔚來 （09866） 150元買入有冇機會再衝一轉？
32：03 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 短線怎操作？逢跌穿100元買入？
33：12 - 觀眾問股：京東 （09618） $265 買入可繼續持有嗎？
34：20 - 觀眾問股：金管局接 92.5億錢有乜玄機？會唔會今次香港銀行追加息加1.125厘？
35：25 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.1元買點睇？向電訊盈科 （00008） 收購ITS業務有咩影響？
37：03 - 觀眾問股：中移動 （00941） 平均成本44元沽出少量作短炒？ 54.5元買入可加注嗎？
39：40 - 觀眾問股：中移動 （00941） VS 中國聯通 （00762） VS 中國電信 （00728） 放入投資組合揀邊隻？
40：38 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 幾錢買？賣資產想谷娛樂業務或部署私有化間公司？可以收集？跟香港電訊 （06823） 點揀？
43：11 - 觀眾問股：請教如何看一隻股份就炒完？ 以京東為例有何指標知道此股就炒完？
44：55 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 咩位買入？買中國電力 （02380） 更好？
46：18 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 44元有貨、石藥 （01093） 10元重貨點算？
47：42 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 38.5元有貨點算？
50：03 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 咩位可位？ 返彈目標價睇幾多？
50：46 - 觀眾問股：安踏 （02020） 甚麼價錢可入？ 上望位及止蝕位？ 
51：28 - 觀眾問股：友和 （02347） 前景點睇？
52：14 - 港股開市初段市況速報
53：23 - 財經日誌提提你

*通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : ET開市直擊

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