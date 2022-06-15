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【ET財經早點1分鐘】美長債息曾越3.5厘 道指跌納指升 中概股指數反升7% 力撑夜期

股市 07:05 2022/06/15

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美長債息曾越3.5厘    道指跌納指升

美國聯儲局今晚凌晨公布議息結果，市場普遍預期加息四分之三厘，是1994年以來的最大加息幅度，因為CPI及PPI等通脹數據高企，關鍵是儲局會有幾大幅度的加息，以及會否給予市場信心，以顯示儲局有能力在短期內壓止通脹。

美國10年期債息繼續上升，一度升穿3.5厘，美滙指數高見105.6，續創20年高位。道指跌151點，科技股回穩，納指微升19點。


歐天然氣期貨急升兩至3成    油價先升後跌

能源價格波動，歐洲天然氣期貨價格急升兩至三成，因為歐美制裁俄羅斯，令北溪天然氣管道的關鍵設備在保修後不能送回俄羅斯。

彭博引述消息指，基於制裁，西門子能源生產的渦輪機在加拿大維修保養後無法送還，另一部渦輪機亦無法送往海外維修，意味向德國輸氣的關鍵管道可能受到限制。

油價曾升2%，不過收市倒跌，市場消息指，美國民主黨考慮建議立法就能源企業徵收暴利稅，另外拜登下月將訪問沙地阿拉伯，討論能源生產。

中概股指數反升7%    力撑夜期

中概股表現硬淨，納指金龍中國指數急升7%，阿里巴巴美股亦高過港股收市價2%，夜期僅跌4點，險守20900關。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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