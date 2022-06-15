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【開市9點半】專家鬥誇估美國單次加息1厘　儲局最鷹曾單次加息5厘

股市 06:38 2022/06/15

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短短幾日，市場對美國聯儲局加息的主流意見，已由單次0.5厘升至單次0.75厘，並重提「沃爾克時刻」，即那位前聯儲局主席沃爾克為遏止通脹，曾單次加息5厘。不過，亦似乎帶有開玩笑的性質，亦有投資界個別人士估今次應單次加息1厘，例如對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）在社交平台表示，認為儲局最好先加息1厘，7月份再加1厘，因為儲局已放任通脹引致失控，應該採取積極行動以恢復市場信心。

值得留意的是，5月份的議息會議，當時市場亦是預期加息0.75厘，而儲局只是加息0.5厘，認為通脹或見頂，道指即上演大奇蹟日急升932點，不過，市場翌日急跌1063點，市場認為通脹問題難解決。

焦點新聞：

1.【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘

2.【美國加息】渣打：儲局本周料加息半厘　7月及9月會議料再各加半厘

3.【港元滙價】港滙全日觸7.85　金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）

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6.【歐洲危機】俄稱技術原因減供應　歐洲天然氣期貨抽升兩至3成

7.【新股IPO】快狗打車GOGOX2246孖展暫錄近3500萬　國際配售已獲足額認購（不斷更新）

8.【美股焦點】Coinbase計劃裁員18%料涉1100人　早段跌逾4%

9.【國泰293】國泰航空午後轉升　受惠放寬檢疫規定等、料上半年虧損收窄　5月客運量按年增1.4倍、惟客運力僅疫情前4%

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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