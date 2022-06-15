【開市9點半】專家鬥誇估美國單次加息1厘　儲局最鷹曾單次加息5厘

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短短幾日，市場對美國聯儲局加息的主流意見，已由單次0.5厘升至單次0.75厘，並重提「沃爾克時刻」，即那位前聯儲局主席沃爾克為遏止通脹，曾單次加息5厘。不過，亦似乎帶有開玩笑的性質，亦有投資界個別人士估今次應單次加息1厘，例如對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）在社交平台表示，認為儲局最好先加息1厘，7月份再加1厘，因為儲局已放任通脹引致失控，應該採取積極行動以恢復市場信心。

值得留意的是，5月份的議息會議，當時市場亦是預期加息0.75厘，而儲局只是加息0.5厘，認為通脹或見頂，道指即上演大奇蹟日急升932點，不過，市場翌日急跌1063點，市場認為通脹問題難解決。

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