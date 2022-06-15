【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?

▲ 八達通營業及市務總監李玉兒（左），八達通行政總裁李俊明（中），八達通營運總監甘志深（右）

政府日前公布第二階段消費券申請及領取詳情，各大支付工具營運商隨即推相關優惠吸客。去年消費券派發計劃，有超過400萬名市民選用八達通領取消費劵，大約佔7成八達通用戶，於全港有逾15萬個付款點，八達通宣布準備了逾2.5億元現金獎賞。現有及新客戶只須用八達通卡消費，可獲高達200元現金獎賞，新客戶更可獲額外迎新現金獎賞。

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現有客戶毋須再次登記便可繼續以八達通卡領取2022年（第二階段）消費券，輕鬆方便。新客戶想享用八達通的便利，只須於政府消費券計劃網站用任何一張八達通卡登記便可。

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不論現有客戶或新登記客戶，均會自動參加「易用易賞」推廣，輕易達成消費目標即可賺取高達200元的現金獎賞。推廣期內，市民只須用已登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿200元或以上，即可獲印花1個，首100萬名集齊8個印花的客戶，便可賺取50元現金獎賞。再有100萬名額讓集齊12個印花的客戶，賺取150元現金獎賞。

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為感謝現有客戶對八達通一直的支持，公司將向他們率先送贈5 個「易用易賞」印花， 讓現有客戶更快、更容易賺取現金獎賞。



新客戶只須於政府消費券計劃網站首次成功登記使用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記入八達通 App，便可賺30元現金獎賞作為「迎新獎賞」， 不設限額。

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八達通繼續夥拍各大廣受歡迎的商場，包括新鴻基地產商場、港鐵商場及信和集團商場以及一系列商戶，推出極為吸引的電子優惠券，讓市民透過八達通App購買電器及電子產品、時尚服飾、又或享受餐飲美食，甚至進行網購時，均可盡享優惠和折扣。







八達通又指，聯乘了港鐵、九巴、花旗銀行和ZA Bank等，為使用八達通登記消費券的市民預備了一連串的限定獨家禮遇，再多賺總值2,200元的現金回贈。



八達通行政總裁李俊明指：「2021年消費券計劃八達通約有七成市民選用，民意調查顯示，八達通卡方便易用及商戶覆蓋全面，為市民使用消費券的首選。2022年（第二階段）消費券計劃適逢八達通將踏入25週年，我們特意準備了超過2億5千萬元的豐厚現金獎賞，衷心答謝所有支持八達通的客戶。」

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記者：陳詠妍