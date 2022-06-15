【券商點睇】高景氣叠加技術更新 光伏設備成長性高

國海證券報告認為，中國的光伏設備行業下游空間大、技術迭代快且具備平台化拓展能力，使得行業整體具備高成長性，維持行業「推薦」評級。根據中國光伏行業協會（CPIA） 的預測，未來4年全球光伏新增裝機的高景氣有望延續。在中性/樂觀預期下，全球年均的新增裝機規模有望高達232GW和286GW。面對快速增長的新增裝機規模，上游的組件龍頭紛紛宣布新一輪的擴產計劃，隨着新產能的招標陸續開展，組件設備需求有望持續釋放。

【同場加映】青姐話：半生不死 等待沖喜

去年硅片大幅擴產至227GW 的高位，市場普遍擔心今年新擴產能不及去年幅度。但實際上，結合近期高景的擴產，該行預測今年硅片擴產力度或不會出現明顯放緩。其次，目前硅片大尺寸化替代並未完成，去年182+210mm佔比僅為45%，CPIA預計今年182+210mm的佔比將提升至75%的水平，硅片大尺寸化也將延長行業景氣周期。

【延伸閱讀】下半年展望：恒指下半年或上試25000點水平 光大重點推薦8隻股份，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

電池片技術的選擇目前是產業界分歧最大的地方，各電池片龍頭廠商布局的技術也不盡相同，應重點關注目前龍頭廠已布局路綫帶來的設備彈性，以及各路綫的共性機會。此外，新型電池片技術的產業化往往需要關鍵設備工藝的突破及設備國產化的推動，因此率先實現設備突破的國產化廠商將受益於電池片技術革新的浪潮。

【同場加映】溫股知新：再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛