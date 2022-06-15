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【下半年部署】中泰：行業配置核心「內穩外滯」 先價值後增長股

股樓投資 15:05 2022/06/15

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中泰證券認為，下半年影響行業配置的核心為「內穩外滯」，「內穩」意味着以基建、地產為代表的價值板塊行情有望得到延續，「外滯」代表美國聯儲局加息節奏可能會出現調整，成長風格有望迎來反彈。節奏上，傾向於「先價值後成長」。

【同場加映】青姐話：半生不死 等待沖喜

圍繞「內穩外滯」的核心思路，該行建議關注三條主綫，一是穩增長，基建、地產有估值修復機會，關注直接受益於穩增長政策發力的建築央企；攻守兼備的地產龍頭。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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二是聯儲局緊縮節奏有望放緩，增長股反彈值得期待，關注新興領域需求高增長，國產替代持續推進的半導體設備；供給瓶頸逐漸緩解的光伏產業鏈；供需兩端持續擴張，國企治理效率逐漸提升的軍工。三是居民收入增速回落的情況下，PPI與CPI差距收窄，關注全球供應緊張，國內價格維持高位的種植業；高糧價加速生豬產能去化，下半年周期有望觸底的養殖業等。

【同場加映】溫股知新：再升空間有限 焦點股慢慢揀

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撰文：林衛

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