【下半年部署】中泰：行業配置核心「內穩外滯」 先價值後增長股

中泰證券認為，下半年影響行業配置的核心為「內穩外滯」，「內穩」意味着以基建、地產為代表的價值板塊行情有望得到延續，「外滯」代表美國聯儲局加息節奏可能會出現調整，成長風格有望迎來反彈。節奏上，傾向於「先價值後成長」。

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圍繞「內穩外滯」的核心思路，該行建議關注三條主綫，一是穩增長，基建、地產有估值修復機會，關注直接受益於穩增長政策發力的建築央企；攻守兼備的地產龍頭。

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二是聯儲局緊縮節奏有望放緩，增長股反彈值得期待，關注新興領域需求高增長，國產替代持續推進的半導體設備；供給瓶頸逐漸緩解的光伏產業鏈；供需兩端持續擴張，國企治理效率逐漸提升的軍工。三是居民收入增速回落的情況下，PPI與CPI差距收窄，關注全球供應緊張，國內價格維持高位的種植業；高糧價加速生豬產能去化，下半年周期有望觸底的養殖業等。

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撰文：林衛