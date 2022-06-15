【券商點睇】券商料外賣訂單持續反彈 美團復甦在望

農銀國際預計，美團（03690）外賣收入在第2季實現5%的按年增幅後，在第3、4季反彈至12%和15%。雖然外賣業務在4月的訂單量嚴重下降，但自5月下旬以來表現有所改善。由於6月主要城市的封控措施開始放鬆，料6月的外賣訂單持續反彈。該行預測2021至2023年外賣收入的複合年增長率為21%，主要由17%的年度交易用戶複合年增長率推動。

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另一方面，由於消費者對食品和雜貨產品的需求增加，包括社區團購和閃購在內的新業務受疫情的影響較小。該行預計第2至4季的新業務收入增長分別為35%、40%及38%；在2021至2023年新業務收入複合年增長率為35%。在新業務經營虧損持續收窄的推動下，預計公司2023年核心淨利潤為78 億元人民幣，而2022年核心淨虧損為83億元人民幣。

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該行維持美團財務預測、買入評級及基於現金流折現（DCF）的目標價240元不變，主要基於新業務虧損收窄將緩解投資者對盈利能力的擔憂。此外，市場已基本消化了第2季的疫情影響並開始期待下半年及以後的潛在業務反彈。疫情消退、經營環境逐步改善等正面因素將支持股價表現。

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撰文：林衛