【高息股】聯想集團48億元 向電盈收購ITS業務

個人電腦產銷商聯想集團(00992)宣布，以48億元向電訊盈科(00008)收購簡稱ITS業務的IT企業解決方案業務，包括PCCW Lenovo Technology Solutions的80%直接權益及電訊盈科網絡服務的20%直接權益。 完成交易後，PCCW Lenovo Technology Solutions將成為聯想集團的附屬公司。 PCCW Lenovo Technology Solutions將主要服務亞太地區的客戶，以提供數碼解決方案及管理服務；而電訊盈科企業方案將主要服務香港的公營部門客戶，提供解決方案和服務。

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聯想集團指出，ITS業務為亞太地區領先的IT服務供應商，擁有逾20年良好往績記錄。除市場領先的品牌外，ITS業務將為戰略合作夥伴關係帶來其在系統集成及應用程序開發方面的強大能力以及專才隊伍。作為交易的一部分，公司將收購PCCW Lenovo Technology Solutions的控制權，而將專注拓展其主要服務亞太地區的客戶。 交易允許公司擴充其IT服務的實力、提升服務組合配套、擴闊客戶及合作夥伴的地域界限及垂直覆蓋。通過ITS業務亮麗的經營往績、聯想集團現有的產品上市策略及解決方案開 發能力及緊密的全球客戶關係，將可加快服務業務的增長步伐，並在數碼化轉型的大趨勢下抓緊機遇。

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聯想又指，進軍IT服務業務對公司長遠發展極具戰略意義以實現公司業務多元化。 戰略合作允許公司結合與電訊盈科有限公司的優勢以優化資源，進一步涉足 IT解決方案產業。此外，公司與電訊盈科有限公司攜手提供的資源與經驗，可發揮協同效益，向客戶提供通過集成服務、裝置及數碼基礎設施的一站式IT解決方案。

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