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【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務、交易對價近48億元　電盈彈高2%、聯想跌2%

股市 09:36 2022/06/15

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聯想向電訊盈科收購ITS業務　交易對價近48億元

聯想集團 （00992） 向電訊盈科 （00008） 購入IT企業方案業務（ITS業務）。聯想宣布，擬向電訊盈科收購PCCW Lenovo Technology Solutions的80%權益及電訊盈科網絡服務的20%權益，交易對價約6.1億美元（相等於約47.86億港元），將以現金約5.1億美元（相等於約40.061億港元）及向電盈配發約8624萬股對價股份償付。

聯想集團今日早市跌2.1%，報7.42元，而電訊盈科現彈高2.1%，報4.27元。

聯想指，對價的現金部分預期由公司內部資源撥付。而配發股份料佔完成交易後已發行股份約0.71%。

ITS業務為提供信息技術解決方案服務，包括數碼及管理服務（DMS）、 技術服務（TS）及業務流程外判（BPO）服務。

PCCW Lenovo Technology Solutions將主要服務亞太地區的客戶，以提供數碼解決方案及管理服務；而電訊盈科企業方案將主要服務香港的公營部門客戶，提供解決方案及服務。

截至去年底止，PCCW Lenovo Technology Solutions的除稅項及非經常性項目後淨利潤為2430萬美元，按年增約2.86倍，電訊盈科網絡服務則錄得1580萬美元，按年跌61.3%。

聯想表示，ITS業務為亞太地區領先的IT服務供應商，公司將收購PCCW Lenovo Technology Solutions的控制權，將專注拓展其主要服務亞太地區的客戶。交易允許公司擴充IT服務的實力、提升服務組合配套、擴闊客戶及合作夥伴的地域界限及垂直覆蓋。

聯想又指，現有的產品上市策略、解決方案開發能力及緊密的全球客戶關係，公司將可加快服務業務的增長步伐，並在數碼化轉型的大趨勢下抓緊機遇。進軍IT服務業務對公司長遠發展極具戰略意義。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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港股 聯想集團（00992） 電訊盈科（00008）

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