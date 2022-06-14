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【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘

宏觀解讀 22:06 2022/06/14

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【美國加息】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘

美國聯儲局當地時間今（14日）起議息，市場早前本普遍預期續加息半厘，但勞工部上周五卻公布5月（CPI）按年勁升8.6%，衝上40年來新高，令通脹見頂的希望破滅。市場人士開始討論現是否已到「沃爾克時刻」（Volcker Moment），而揣測聯儲局今次會否突然加息1厘（100基點）。

沃爾克（Paul Volcker）在1979年至1987年間擔任聯儲局主席，任內初期壓抑通脹而多次大手加息，資料顯示，他上任時美國CPI已逾11%，而1980年3月更高達14.8%，他在該月一口氣大幅加息5厘，令聯邦基金目標利率高達20厘。

40年後的今日，美國再次面對高通脹問題，隨着5月通脹破頂數據出爐，巴克萊、摩通（美：JPM）、高盛（美：GS）將今次加息預期上修至0.75厘，渣打銀行 （02888） G-10外匯研究全球主管Steven Englander的估算更高，揚言聯儲局有機會加息高達1厘，全因當前或已達「沃爾克時刻」。

渣打Steven Englander：儲局有機會加息1厘

據彭博報道，Englander認為，聯儲局試圖消除外界對該局行動過慢的觀感，「6個月前50個基點是一個大數字，而現在75基點看起來是非常中等的規模」。他認為，聯儲局倘若有意在通脹問題上挽回公信力，將被迫證明目前已進入「沃爾克時刻」，加息100個基點便變得有可能。不過，他對於今次議息的基準預測仍維持在加息50基點，加息100個基點的可能性為10%。

與聯儲局會期掛鈎的貨幣互換顯示，市場預測未來3次政策會議將有一次幅度75基點的加息，而在上周五通脹數據公布前，該互換合約顯示聯儲局還不能達到3次每次50基點的升息。目前該合約反映今次利率可能升高75基點，意味加息75基點的概率為28%。投資者認為聯邦基金利率目標將在明年年中升至接近4%的峰值，CPI數據發布前投資者對利率峰值的預測為3.35%。

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