【美股焦點】Coinbase計劃裁員18%料涉1100人　盤前跌近6%

各國央行收緊貨幣政策，加上對加息憂慮上升，風險資產價格下挫，加密貨幣也出現拋售潮，比特幣跌穿23000關，拖累加密貨幣相關企業。加密貨幣交易商Coinbase（美：COIN）宣布，將會裁員18%，料涉及約5000名全職員工中的1100人。Coinbase盤前跌5.8%，報48.97美元。

Coinbase行政總裁Brian Armstrong點明經濟可能出現衰退，Coinbase在牛市期間增長「過快」，現需要管理公司的消耗率，並提高效率。在目前不明確的市場下，公司的員工成本過高。

「在經歷十多年的經濟繁榮後，似乎正步入衰退。衰退可能引致另一個加密貨幣的冬天，並可能持續很長時間。」

Brian Armstrong表示，過去加密貨幣寒冬顯示，交易活動會出現明顯下跌，雖然難以預測市場及經濟走向，但公司經常為最壞情況做準備，促使公司可以在任何環境下營運。

Coinbase最初稱暫停招聘，兩周後便宣布將凍結期限延長至「可預見的未來」。而在今年早些時候，Coinbase表示計劃在產品、工程和設計領域增加 2,000個工作崗位。

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