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【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移

科技 21:00 2022/06/14

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Android 用戶想轉用iPhone，如何遷移數據是其中一個障礙，包括即時通訊平台如WhatsApp上的資料。不過，Andriod 手機用戶只要透過Move to iOS App，已可將WhatsApp上的資料移至iPhone 上。

Android 手機用戶只需從Google Play 商店下載Move to iOS  App，打開後就見到可遷移的數據選項，當中包括「WhatsApp」。基本上，包括聯絡人、照片、短片、WhatsApp 消息歷史紀錄都可完全遷移。但留意，WhatsApp語音通話紀錄、涉及付款的信息，以及用戶狀態等資料，則無法遷移。

至於整個遷移過程所需的時間，就很難預計。簡單而言，速度會受Andriod 手機及iPhone型號、Wifi訊號及速度、數據大細等影響。不過，先為需要遷移的數據做好備份，是基本的工序。

記者：梁巧恩

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