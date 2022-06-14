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【騰訊持股】東南亞電商Sea擬「瘦身」　旗下蝦皮計劃大規模裁員

股市 19:34 2022/06/14

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東南亞電商Sea擬「瘦身」　旗下蝦皮計劃大規模裁員

騰訊 （00700） 有份投資的東南亞電商巨頭Sea（美：SE）由於經濟前景不穩，擬加入「瘦身」行列，據報Sea計劃在購物及食品範疇首次實行大規模裁員。外電引述Sea旗下蝦皮購物（Shopee）行政總裁馮陟旻向員工發送的電郵指，將會減少食品外送業務「ShopeeFood」及蝦皮支付業務「ShopeePay」的員工人數。

據報，裁員亦擴至墨西哥、阿根廷、智利，以及支持西班牙業務的跨境的團隊。蝦皮將會於6月17日退出西班牙， 而蝦皮此前進軍法國及印度市場幾個月後便宣告退出，並計劃專注於其核心市場東南亞及巴西。

報道指，由於主要業務電商的增長已由疫情時期高點下滑，Sea面臨更大的削減成本壓力。馮陟旻表示，由於宏觀經濟不確定性上升，須採取審慎做法，作出困難但重要的調整，以加強公司的經營效率。他指，裁員是要確保業務在規模可持續擴展上維持在最佳位置。

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