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【壹傳媒282】台灣「蘋果新聞網」出售或觸礁　壹傳媒清盤人：無授權任何交易、媒體報道內容不準確

股市 19:28 2022/06/14

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【壹傳媒282】台灣「蘋果新聞網」出售或觸礁　壹傳媒清盤人：無授權任何交易、媒體報道內容不準確

台灣《蘋果新聞網》早前發聲明指，台灣《蘋果》完成交接，至於新東家的主席及執行主席稍後公布。不過，壹傳媒 （00282） 周二發公告指，清盤人最近注意到，若干媒體報導稱或提出壹傳媒已出售台灣《蘋果新聞網》或其台灣業務，交易金額為不少於3億元新台幣（約7974萬港元）。壹傳媒清盤人謹此澄清，媒體報道的內容並不準確。

公告指，壹傳媒清盤人及壹傳媒子公司、持有台灣《蘋果新聞網》及其業務的蘋果日報出版發展公司的董事，均沒有授權據稱出售或收取任何據稱出售的交易金額。

台灣「蘋果新聞網」宣布完成出售、黃浩據報有份入股【下一頁】

早前有台媒指，台灣《蘋果新聞網》新買家並非商人黃浩，而是17Live創辦人潘杰賢以3億元新台幣收購，台灣《蘋果》則指收購價遠超3億新台幣。

清盤人：就據稱出售台灣《蘋果新聞網》展開調查

清盤人及蘋果日報出版發展的董事，現正就據稱出售展開調查，若蘋果日報出版發展或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動。

壹傳媒稱，倘公司獲悉有關的據稱出售的任何進一步重要進展，將遵照適用法律及法規刊發進一步公告，並籲股東及潛在投資者切勿倚賴有關本公司任何消息的任何市場傳聞。

相關文章：【壹傳媒282】壹傳媒兩附屬公司接清盤呈請　高院排期8月17日聆訊

相關文章：【壹傳媒282】陳茂波再延長壹傳媒審查員任期3個月　至7月27日

港股 壹傳媒（00282） 媒體 壹傳媒 蘋果日報 台灣

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