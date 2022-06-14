【酒吧限聚令】港府要求酒吧客出示24小時快測陰性證明　酒吧料生意跌1至2成

港府收緊酒吧的防疫措施，要求市民進入酒吧時，須出示24小時內快速測試陰性證明，有酒吧預計影響生意。惟香港酒吧業協會主席錢雋永認為，對業界影響不大，皆因客人已習慣新常態下的防疫措施，再多的額外措施亦無損他們外出的熱情。



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客人已習慣加辣 盼別處罰守規酒吧

錢指，業界理解政府的做法，認同有助減低疫情爆發的風險，並會積極配合政府措施，以保障顧客及員工的安全；並續指，業界會落實及配合政府的新措施，要求顧客出示24小時內的快速測試陰性證明，如顧客未能提供有關證明，將不能進入酒吧。

不過，飛鏢酒吧Triple20Pub創辦人之一的魏先生表示，港府應針對違規酒吧懲罰，並加強執法，例如針對客人離枱沒有戴上口罩等規例，不應增設「快測陰性證明」限制，處罰那些守規則酒吧。



酒吧經營者難辨快測真偽

他重申，過去兩年經營一直困難，並不時面對港府突如其來的防疫限制，但預料今次再收緊限制後，生意按星期下跌1成至2成。同時，要求客人出示新冠檢測的陰性證明，在執行上亦有困難。

錢雋永對這方面亦表認同，並稱業界難以核實有關檢測證明的真偽及檢測時間，期望執法部門因應具體情況及環境執法，理解場所負責人已盡最大努力檢查有關檢測證明，不宜歸咎於場所負責人違反防疫規例。

本報記者：馬意文



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