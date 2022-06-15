【Britney Spears】同老公簽婚前協議 保5.7億資產

美國一代天后Britney Spears上周四（9日）與拍拖近5年的28歲男友Sam Asghari拉埋天窗，第3次成為人妻。Britney Spears經過兩段失敗婚姻，及與父親的監護權爭議後。Britney Spears與新婚丈夫據報已簽署婚前協議，保護其6,000萬英鎊（約5.7億港元）資產。

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40歲的Britney Spears上周與小12歲男友Sam Asghari結婚，在美國洛杉磯大宅舉行小型婚禮，只邀請約60名賓客出席。美媒報道指，兩人在結婚前已簽署協議，即使確保一旦離婚，Asghari都無法瓜分她總值6,000萬英鎊的資產（5.7億港元）。

Britney Spears與Asghari去年9月訂婚後，Asghari在Instagram透露已與Britney Spears簽署婚前協議。他更開玩笑表示一旦Britney Spears向他提出離婚，協議是保護他的愛車及鞋。

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消息人士指，婚前協議無阻兩人甜蜜感情，甚至有助他們展開婚姻生活，強調Britney Spears與Asghari現時很幸福，結婚當日亦如Britney Spears所願，舉辦她夢寐以求的婚禮。Britney Spears在成為人妻後在IG發表帖文，激動表示她與Asghari終於結婚，這是難忘的一日。

Britney Spears過去擁有2段婚姻，她與首任丈夫Jason Alexander於2004年在拉斯維加斯結婚，成為夫婦55小時就閃電離婚。Alexander在前妻婚禮開始前踩場直播，因此遭警方拘捕及3年內禁止接觸Britney Spears。

她2004年再與Kevin Federline結婚並育有2子，惟3年後離婚。Federline離婚後不時獅子開大口，要求前妻增加贍養費，被外界稱為「軟飯王」。

責任編輯：郭麗明