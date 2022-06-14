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【俄烏戰爭】逾1.5萬名富豪離開俄羅斯　邊個地方最受歡迎？

環球政經 19:27 2022/06/14

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俄羅斯入侵烏克蘭後，受到一系列國際制裁，不少外資企業相繼撤出俄國，同時，亦令許多富翁選擇離開當地。據投資移民諮詢公司Henley & Partners發布的報告顯示，擁有資產超過100萬美元資產（約780萬港元）的俄羅斯人，預計將有超過1.5萬人，即佔其富裕人士人口的15％，會年底前移民，較疫情前增加9,500人。

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報告指，受戰爭影響，預計烏克蘭將有2,800名百萬富翁離開當地，佔其富裕人士人口的42%，是該國歷史上最高紀錄。

報告稱，現時英國和美國對富豪的吸引力正在消退，預計阿聯酋今年將吸引最多百萬富翁移民到當地。

報告預測，今年富豪移民目的地的前10位將是阿聯酋、澳大利亞、新加坡、以色列、瑞士、美國、葡萄牙、希臘、加拿大和新西蘭。另一方面，最多富豪流出的10個地區預計將是俄羅斯、中國、印度、香港、烏克蘭、巴西、英國、墨西哥、沙特阿拉伯和印尼。

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責任編輯：黃苑筠

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