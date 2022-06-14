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美國勞工短缺 16歲少年做暑期工時薪550蚊

環球社會熱點 09:05 2022/06/14

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美國持續面對勞工短缺的情況，服務業等各個行業人手需求極大願出高薪搶人。美國一名16歲少年靠做暑期工獲得可觀收入，其中一份暑期工的時薪更達到70美元（約546港元）。

英國年輕人買唔到樓 嬰兒潮世代近半人竟歸咎Netflix 【下一頁】

16歲少年Alex Bank正於康涅狄格州一所寄宿學校讀書。他去年於一間餐廳任職侍應，時薪約17美元（約133港元），每日工作9個鐘頭壓力頗大。

Alex坦言以當時的人工只夠基本開支，他有時甚至要問父母拎錢。

但他今年夏天經一個青少年團體Teen Hampton求職，成功找到一份兒童籃球教練的暑期工，時薪達到70美元。Alex向團體支付25%的佣金後，時薪仍達52.5美元（約410港元）。

Alex目前每星期會教小朋友幾堂，主要教導學生射三分波等技巧。每堂上兩個鐘頭左右，他已經穩袋過百美元收入。

他有時也會兼職保姆，每日照顧小朋友約4個鐘頭。他每周的兼職收入可達到585美元（約4,560港元）。

倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好 【下一頁】

根據美國勞工局的最新統計，青少年失業率處於近70年來的最低水平。營地輔導員和救生員等工種持續短缺，為青少年帶來新收入來源。

很多高中生獲大幅加薪，不少人也開始有能力為未來生活提早儲蓄，甚至幫手減輕家庭負擔。

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責任編輯：鄭錦玲

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