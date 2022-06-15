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英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物

環球社會熱點 08:05 2022/06/15

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早前有網民分享英國航空公司頭等艙位的早餐相，因賣相太差成為熱話。圖片顯示焗薯仔等食品變燶，有部分僅憑外觀更難以辨認是甚麼食物。有網民形容碟中炒蛋看似嬰兒嘔吐物。英航已為事件致歉，承認這兩份早餐不符合公司標準，並會與食品供應商相討。

股神巴菲特拍賣最後一場慈善午餐 有人出價逾2000萬 【下一頁】

英國電視節目主持人鶴基（Jane Hawkes）在社交平台Twitter上分享圖片，指圖中為英航（British Airways）頭等艙早餐。圖片顯示早餐有3個焗薯仔，但其中一個已焗燶。炒蛋也出現詭異的藍色，香腸看起來很乾，旁邊有數粒焗蘑菇。

碟中還有一個啡色塊狀物，鶴基並未透露這塊究竟是何物，但有網民推測可能是漢堡肉餅。

    點擊圖片放大
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由於早餐賣相實在太差，帖文引來大量關注。有網民戲稱，要搞清楚碟中有甚麼食物是一個非常有趣的遊戲。亦有網民形容炒蛋看似嬰兒嘔吐物（baby vomit）。更有網民驚呼，若頭等艙待遇如此，請求上帝協助其他乘客。亦有網民上載之前乘搭英航所食的餐點，為其平反。

鶴基表示，相片由乘搭英航由非洲國家尼日利亞首都阿布賈（Abuja）飛往倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）的朋友提供。她指朋友是出於厭惡的心態和她分享相片，未料引來大量關注。

俄國麥當勞改名轉餐牌 民眾排長龍等食漢堡包（多圖） 【下一頁】

從阿布賈飛往倫敦的頭等機票價格高達7,000英鎊（約6.65萬港元），英航已就事件致歉，表示很抱歉令顧客失望。企業承認相關早餐不符合公司標準，並指正和第三方餐飲服務商溝通了解事件。

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責任編輯：李俊儀

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