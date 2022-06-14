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【新股IPO】思派健康科技傳於本周尋求通過上市聆訊 騰訊有份投資

股樓投資 18:46 2022/06/14

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消息指，內地醫療健康管理平台思派健康科技將於本周闖關，並計劃集資5億美元（約39億港元），摩根士丹利、中金及海通國際為聯席保薦人。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股，【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

騰訊（00700）有份持股的思派健康科技，通過技術平台及數據，聯繫中國醫療健康系統的患者、醫生、醫療機構、製藥公司及支付方。截至2021年12月31日，思派健康科技的醫療服務網絡將中國150多個主要城市1,200多家三甲醫療機 構、55,000名醫生及500家體檢機構聯繫起來。公司目前經營３條業務綫，包括醫生研究解決方案、藥事福利管理及醫療服務網絡及支付方解決方案。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

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記者：張以正

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