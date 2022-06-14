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【加密貨幣】加密貨幣市值3日蒸發2千億美元　比特幣一度跌破2.1萬美元

環球政經 18:47 2022/06/14

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國通脹高企引發市場對經濟衰退的憂慮，帶動投資者拋售風險資產，拖累加密貨幣暴跌。世界上最大的加密貨幣比特幣周二（14日）一度跌破2.1萬美元關口，低見20,834.50美元，是2020年底以來的最低水平。

根據Coindesk的數據，比特幣24小時內下跌6.58%，一度報20,834.50美元，隨後小幅反彈，截至下午6時半，比特幣報22,406.41。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

據CoinMarketCap的數據顯示，周一（13日）加密貨幣的市值自去年2月以來首次跌破1萬億美元。自周六（11日）以來，已有約2600億美元從市場上蒸發。比特幣已從2021年11月的歷史高位回落近70%。

另外，加密借貸平台Celsius因「市場出現極端狀況」宣布暫停提款，令市場恐慌情緒持續蔓延。與此同時，全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）亦因「交易停滯導致系統工作積壓」，而暫停比特幣提款3個多小時。

市場動蕩亦影響加密貨幣公司，加密貨幣借貸平台BlockFi宣布，因為宏觀經濟環境快速變化，對其增長率產生負面影響，將裁員約20%。

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責任編輯：黃苑筠

 

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