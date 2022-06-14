【美團3690】為何美團股價再升？　成交87億超騰訊

▲ 美團業務料現強勁反彈 單日獲北水淨買入逾12億

內地監管機構針對科網企業的監管長達一年有多，近期市場逐漸有放鬆監管的信號釋出，再加上內地逐步放寬防疫措施，各地政府出台多項措施刺激消費，科網股或迎來反彈。美團 （03690） 今日迎來強勁反彈，全日累計成交額超過87億元，超越股王騰訊 （00700） 的61億元，美團全日升3.3%，報194.4元。

根據港交所每日數據，今日美團為港股通單日成交量最大的股份，全日買入及賣出金額達41.24億元，滬港通全日淨流入8.48億元，深港通全日淨流入3.58億元。

農銀國際發表報告指，美團5月下旬以來外賣訂單反彈，料未來數月的經營環境會逐漸改善，而新業務虧損收窄，消費者對必需品的持續需求，令包括社區團購和閃購在內的新業務受疫情影響較小，維持「買入」評級，目標價為240元。

而由於內地主要城市在6月份的封控措施已經開始放鬆，農銀國際預計美團6月份的外賣訂單將持續反彈。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：【大行選股】大摩：中石油、美團列入中港焦點股名單 剔出山東黃金（附名單）

【美團3690】美團首季業績勝預期 投資界普遍看好美團執行力 一文看清券商最新看法