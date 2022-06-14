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新加坡解除夜店人數限制 顧客無需出示陰性檢測結果

環球社會熱點 18:26 2022/06/14

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新加坡再放寬防疫限制，當地周二（14日）起取消夜店顧客需出示24小時陰性檢測的要求。當局同時解除夜店場所人數限制，把夜店防疫限制放寬至與其他社交場所一致，但顧客仍需完成接種疫苗，當局也會維持室內戴口罩要求。

加拿大料撤内陸及出境旅客接種疫苗要求 杜魯多再確診 【下一頁】

美FDA證 5歲以下幼兒接種輝瑞疫苗安全有效 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）上周五（10日）表示，周二起取消進入有跳舞場地的夜店等場所時，需持有24小時內快速測試陰性結果的要求。當局同日解除夜店場所人數限制，目前已撤銷所有公共場所的人數限制。

所有顧客依然要完成接種新冠疫苗，場所也需檢查顧客的疫苗通行證。當局也會隨機派員抽查，確保場所符合要求。

衛生部稱雖然新加坡過去一個月疫情平穩，但憂慮當地民眾免疫力會在未來數個月下降，再考慮到出現新變種的風險。因此當局暫時不會解除室内口罩令，作為防止社區傳播的「關鍵防線」。

當地過去單日錄逾2,100宗本地感染個案，1人死亡。

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責任編輯：郭麗明

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