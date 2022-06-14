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【二手樓價】珀麗灣海景三房762萬沽　業主因兩個原因　減近50萬放售

股樓投資 19:05 2022/06/14

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近來一手盤齊發，樓市入市氣氛旺，入市買家亦增。美聯物業熊建明表示，珀麗灣有業主將三房單位減價近50萬元，獲首置買家斥資762萬元購入，從單位外望無敵海景。

熊建明表示，珀麗灣3座低層D室，實用面積632平方呎，三房間隔，放盤屬於優質罕有戶，大廳採落地大玻璃，而每間睡房均可外望開揚深井海景，上址放盤受惠「波叔Plan」，最多可承做九成按揭，吸引買家斥資762萬元購入單位，實用呎價12,057元。據悉，單位最初開價810萬元，不過因應最近新盤搶焦點，加上買家具有誠意，所以業主願意減價促成交易。

據了解，原業主在2014年3月以約600萬元購入，是此轉手帳面獲利162萬元，物業升值27%。熊建明表示，珀麗灣6月暫錄3宗二手成交，創下近2年來新低，相信部分客源轉投新盤市場所致，爲了吸引準買家，業主議價空間擴大，所以仍然不乏睇樓客。

【有相睇】綠表買家為免爭盤　趕於居屋攪珠前入市　520萬購鑽石山鳳禮苑移民盤【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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