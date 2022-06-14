【三星動向】Galaxy Watch 5系列現身FCC認證文件　Pro版本電池容量歷代最大

▲ 據外媒報道，智能手錶Galaxy Watch 5 系列已經出現在美國FCC的認證文件上，分別有3款機型。

三星（Samsung）新一代智能手錶Galaxy Watch 5系列預計8月推出，市場先後傳出不少消息指，Galaxy Watch 5將推出40mm、44mm，以及更高階的Galaxy Watch 5 Pro。據外媒報道，智能手錶Galaxy Watch 5 系列已經出現在美國FCC的認證文件上，分別有3款機型。

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《9to5google》報道，目前三星Galaxy Watch 5系列已經出現在美國FCC的認證文件上，三款機型分別為SM-R900、SM-R910和SM-R920。文件顯示，三星Galaxy Watch 5系列支援10W無線充電，比Galaxy Watch 4系列的5W快1倍。數據顯示，Galaxy Watch 5系列的無線充電將有10Ｗ，但此為輸入額定值，充電器在實際情況下不排除仍被限制在5W輸出。

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此外，三星Galaxy Watch 5 Pro將會配備歷代最大的572mAh電池。Galaxy Watch 5系列還有體溫偵測功能，先前有網友在更新三星健康App後，發現App上出現睡眠偵測體溫的新功能，意味著Galaxy Watch 5系列將會增設體溫感測器。

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責任編輯：廖淑瑩

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