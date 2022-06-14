【美元定存】1年美元定存息最高2.8厘 兩日罕現3個破頂息

▲ 富邦與大新鬥加美元定期存款息，令破頂息再現。

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兩間中小行在聯儲局議息前加美元定期存款息，令短中長息罕有再現破頂息，富邦今天（6月14日）全面加息，當中1年期息率調升0.2厘至2.8厘，3個月更驟升0.3厘，突破兩厘大關。大新 （02356） 於昨天（13日）提高半年期年息0.1厘，新報2.4厘。以上3個存期的年息皆創新高，即富邦3個月享兩厘、大新半年期有2.4厘，以及富邦1年的2.8厘，皆為該存期最高息。

市料業界在半年結前續爆加息搶存戰，趁美股急跌、納指與標普已陷技術性熊市而力搶避險資金。

而美滙指數創20年新高後，105關暫得而復失，但市料美滙指數仍未見頂，花旗料3個月內再挑戰107.41，美元定存頓變滙息雙賺。

美國剛公布5月份CPI升8.6%，較預期高，全球聚焦今晚的PPI數據是否續破高位，巿料儲局主席鮑威爾在本港時間周四（16日）急變臉轉為提速加息。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，雖然5月份的CPI數據增強聯儲局需要大幅加息的信心，但核心通脹呈現下降的樂觀跡象。 然而，隨着消費者變得更加悲觀，通脹轉向價格更具粘性的商品，儲局在不引發經濟衰退的情況下，降低通脹的道路似乎更具挑戰性。

廖嘉豪維持儲局6月加息50個基點的基本假設，隨後在7月和9月再加息兩次，但風險明顯上升，政策利率會更快達到更高水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪