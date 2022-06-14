聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 股市 18:45 2022/06/14 分享： 分享： 美國通脹意外再攀頂，摩通、高盛等多間大行均預期美國聯儲局本周加息將0.75厘，利率期貨亦反映加息0.75厘的機率增至9成；華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，通脹及加息憂慮升溫，無論儲局加息半厘抑或0.75厘，市場都會解讀成負面，美股同樣受壓，要留意道指30000點是否有支持，一旦跌穿繼續受壓的機會高。足本分析→【按此】 **通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 2022/06/13 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 2022/06/13 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 今日 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 今日 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 今日 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 你可能感興趣 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 14:16 2022/06/13 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 18:42 2022/06/13 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 今日 17:24 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 最新專欄文章 更多 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 今日 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 今日 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 買公用股防守 聶振邦（聶sir）推介3隻收息公用股 今日 買公用股防守 聶振邦（聶sir）推介3隻收息公用股 科技股低撈定散水？兩大策略話你知 今日 科技股低撈定散水？兩大策略話你知 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 今日 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 出入境管制 利率期貨 債券 IPO 減持 槓桿產品 期貨 受惠股 收息股 借貸