【線上營商策略】疫下完善線上資訊助提升業務　Google籲中小企留意四大要點

近年許多中小企都會把「Google地圖」及「Google搜尋」視為一個重要的行銷工具，基本資訊如地址、營業時間、產品等都可顯示在Google上。Google就建議，中小企必須定時更新其在Google Business Profile（Google商家檔案）中的資訊，並提出四大要點呼籲中小企要留意，才有助提升業務發展。

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Google Business Profile高級產品經理Fiona Herring今（14日）在Decode簡報會上提到，疫情促使商家往線上發展，但要確保業務能夠順利開展，首要條件是增加曝光與提升知名度。在Google Business Profile上，完整的商家資訊變得更為重要。她舉例指，馬來西亞的麵包店Dough by Sara Bakery在疫情社區封鎖期間，營業額在短短兩個月大跌70%。其後店主Sara採用Google Business Profile，一個月內顧客獲取（Customer Acquisition）增加超過230%，銷售額也增長2倍。

▲ Google Business Profile高級產品經理Fiona Herring表示在Google Business Profile上，完整的商家資訊相當重要。（Google簡報會截圖）

Herring強調，若能夠善用Google Business Profile的功能，可為業務帶來許多的好處。但若資料並非最新資訊（Up-to -date），就會帶來反效果，「疫情反覆的時期，商家的營業時間更是經常變動，如果沒有定期更新，Google地圖使用者或Google搜尋獲取的資訊就可能是錯誤的，影響聲譽。」

Herring建議，中小企應提供的完整資訊，讓消費者更清楚了解他們的業務，可留意在填寫資訊時應列明的四大要點：

1）提供重要信息並展示商家的主要個性

電話號碼、營業時間

健康和安全措施

標誌、圖像和照片

2）強調可為消費者提供

產品、服務和定價資訊

特別優惠和活動

3）列明其他可提供的服務和公司屬性

可提供無障礙功能，如輪椅通道等

公司屬性，如女性主導或 LGBTQ 友好型

4）可與客戶聯繫

可即時進行問答、評論、實時聊天、預訂和報價請求等

去年刪逾9,500萬條評論

此外，Google地圖產品總監Pavithra Kanakarajan也在簡報會上提到，商家若要建立品牌形象，除了要靠自身提供的完整資訊外，用家評論也相當重要。而Google每日會獲得逾百萬條評論，Google也有責任透過政策、人力和科技，去監測這些評論的準確性。

據Kanakarajan提供的資料顯示，在2021年Google共阻止或刪除了超過9,500萬條違反政策的評論，其中超過6萬條與COVID相關。另外也阻止或刪除了超過1.9億張模糊、低質量或違反Google內容政策的照片和500萬條短片。

記者：曾曉汶

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