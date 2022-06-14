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【信達生物 1801】 旗下新藥獲印尼批准上市 另一款創新藥上市許可申請獲正式受理 信達生物股價升近3%

股樓投資 17:55 2022/06/14

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信達生物（01801）旗下一款可治療五項癌症的藥物達攸同®在印尼獲批，另外一款治療原發性高膽固醇血的創新藥上市許可申請獲正式受理。消息刺激下，股價向好，最高曾見27.3元，最多升5.8%，收報26.5元，升2.7%，成交額2.6億元。

同場加映﹕【青姐話】半生不死 等待沖喜

信達生物與印度尼西亞生物科技公司PT Etana Biotechnologies Indonesia（Etana）聯合宣布，達攸同®（貝伐珠單抗注射液，印尼商標: Bevagen®）獲得印度尼西亞食品藥品監督管理局（BPOM）批准用於治療轉移性結直腸癌、轉移性三陰性乳腺癌、晚期非小細胞肺癌、卵巢癌及宮頸癌等五項適應症。基於雙方達成的獨家許可協議，Etana致力於將達攸同推向當地市場，而此次獲批，意味著達攸同有望成為第一個在東南亞商業化和本地化生產的中國抗體藥。

【滔搏 6110】 滔搏業績倒退 派末期息連特別息0.3元人幣 股價績後升逾4%【見下頁

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另外，信達生物又公布，獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）正式受理由其自主研發的托萊西單抗注射液（PCSK-9單克隆抗體）治療原發性高膽固醇血症（包括雜合子型家族性和非家族性高膽固醇血症）和混合型血脂異常的新藥上市許可申請（NDA）。

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記者：郭秀慧

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港股 東南亞 生物科技 信達生物（01801）

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