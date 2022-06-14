【新股IPO】天齊鋰業傳本周闖關 集資最多15億美元

消息指，內地鋰業巨頭天齊鋰業最快本周尋求通過聯交所的上市聆訊，預期集資不超過15億美元。該公司的境外上市申請日前已獲得中證監批准，並獲中證監批准發行不超過近4.25億股境外上市外資股；中金公司、招銀國際及摩根士丹利為聯席保薦人。

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天齊鋰業是次上市集資將用於償還SQM債務的未償還餘額，並作擴張項目撥資，包括但不限於奎納納廠二期、安居工廠（每年20,000噸碳酸鋰產能），以及用於一般公司用途。

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該公司曾於2018年申請來港上市，計劃隨後被擱置，公司於去年9月份重啟來港上市計劃，並於今年1月底提交上市申請，市傳集資額達10億至20億美元。

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記者：張以正