通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 股市 18:25 2022/06/14 分享： 分享： 新特首即將上任，通關或見曙光，通關概念股可否部署偷步炒？華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析2隻通關股策略，指可留意莎莎國際 （00178） ，可於1.3至1.32元考慮部署，上望1.43至1.45元；領展 （00823） 波幅不大，可於65至67元考慮部署入市，料要花時間等股價慢慢升。足本分析→【按此】 **通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 今日 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 今日 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 今日 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 今日 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 今日 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 你可能感興趣 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 今日 15:23 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 今日 17:24 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 今日 14:04 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 最新專欄文章 更多 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 今日 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 今日 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 買公用股防守 聶振邦（聶sir）推介3隻收息公用股 今日 買公用股防守 聶振邦（聶sir）推介3隻收息公用股 科技股低撈定散水？兩大策略話你知 今日 科技股低撈定散水？兩大策略話你知 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 今日 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 領展房產基金（00823） 出入境管制 莎莎國際（00178） 領展 債券 IPO 減持 槓桿產品 期貨 受惠股