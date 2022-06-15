英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix

各地樓價持續上漲，英國等地都出現年輕人置業難的情況。有調查發現英國嬰兒潮一代受訪者當中，近半認為年輕人訂閱串流平台Netflix等「奢侈」的生活方式，是難以儲錢置業的原因。惟有約75%的受訪者認同，樓價上漲及人工增長低等因素亦阻礙年輕人置業。

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英國倫敦大學國王學院（KCL）訪問了近2,300名成人，調查不同年齡組別對多項議題的看法。結果發現「嬰兒潮」世代（1946年至1964年出生的人）當中，有52%受訪者認為年輕人因過多消費的奢侈生活方式而無法置業，包括叫外賣、換手機、出國旅遊及訂閱Netflix等平台。

其他年齡組別也有不少人贊同上述觀點，如生於90年代中期至21世紀初期的Z世代，當中有43%人認同；生於60年代中至70年代末的X世代，當中有46%受訪者認同。整體而言，認同比率也高達48%人。

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惟76%受訪者同意，樓價上漲、貸款要求收緊及人工增長低等，都是阻礙年輕人上車的因素。68%受訪者認為年輕人更難為未來儲錢，65%受訪者認同現時讀大學開支負擔更大。

KCL政策研究所（Policy Institute）所長Bobby Duffy表示，和樓價及存款要求大幅上漲相比，在外賣和Netflix等方面開支只是次要因素。他直言年輕人透過避免購買咖啡及訂閱Netflix來節省開支，其實並非重點，但仍有一半人相信這一點。

調查亦反映，民眾普遍對現今年輕人印象較差，但相關傾向符合歷史規律。

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責任編輯：李俊儀