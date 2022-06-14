【有相睇】綠表買家為免爭盤　趕於居屋攪珠前入市　520萬購鑽石山鳳禮苑移民盤

2022居屋攪珠結果於昨（13日）日出爐，有地產代理表示，近期樓盤諮詢量急增，周末預約睇樓量亦上升兩倍。有綠表客避免爭盤，決定提前入市，日前以520萬（綠表）買入鑽石山鳳禮苑單位。

單位圖片（由代理提供）

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富誠地產謝婉玲表示，成交單位為鳳禮苑A座高層2室，實用面積559平方呎，為三房間隔，座向東南，望開揚市景。單位日前以520萬元（綠表價）成交，實用呎價9,302元。代理指，原業主於去年12月開價640萬元放售，放盤半年，期間共7度減價，最後因移民計劃將至，累減120萬元，由綠表人士承接。

據了解，原業主於1997年12月以136.5萬元（綠表）購入，持有物業25年，是次轉手帳面獲利約383.5萬元，期間升值近2.8倍。

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